Звездный партнер Лунина по Реалу разнес ящик с водой после поражения в финале Евро: горячее видео

Джуд Беллингем был крайне расстроен проигрышем Испании в решающей игре чемпионата Европы. От эмоций игрока Реала пострадал командный контейнер для бутылок с водой.

В Германии подошел к концу чемпионат Европы-2024 по футболу. В финальном матче сборная Испании переиграла сборную Англии и получила четвертый трофей на континентальном первенстве, пишет 24 Канал.

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Нервы Джуда

Игроки сборной Англии были очень расстроены из-за поражения, ведь решающий гол пропустили за три минуты до конца основного времени. В свою очередь лидер команды Джуд Беллингем был совсем не в настроении.

После финального свистка звезда Реала пошел в сторону скамейки запасных и со всей силы ногой приложился к контейнеру по хранению воды. Впрочем, через некоторое время Джуд вернулся на поле, а успокоением игрока занялся тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

Видео эмоций от Беллингема:

Статистика Беллингема

На Евро-2024 Беллингем был одной из звезд сборной Англии. На его счету два гола и один ассист, причем каждое из голевых действий было крайне важным для команды.

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Первый мяч Джуда принес Англии победу над Бельгией, а второй ударом через себя позволил "трем львам" спастись от поражения в игре 1/8 финала против Словакии. В свою очередь ассист на Коула Палмера Беллингем отдал в финале против Испании.

Напомним, что Англия еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы. При этом команда Гарета Саутгейта второй раз подряд попала в финал и снова уступила в нем. В 2021 году англичане уступили Италии в серии пенальти.