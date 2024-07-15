У Німеччині добіг кінця чемпіонат Європи-2024 з футболу. У фінальному матчі збірна Іспанії переграла збірну Англії та здобула четвертий трофей на континентальній першості, пише 24 Канал.

До теми Четверте рекордне "золото": Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024

Нерви Джуда

Гравці збірної Англії були дуже засмучені через поразку, адже вирішальний гол пропустили за три хвилини до кінця основного часу. У свою чергу лідер команди Джуд Беллінгем був зовсім не у настрої.

Після фінального свистка зірка Реала пішов у бік лави запасних та з усієї сили ногою приклався до контейнера зі зберігання води. Втім через деякий час Джуд повернувся на поле, а заспокоєнням гравця зайнявся тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

Відео емоцій від Беллінгема:

Статистика Беллінгема

На Євро-2024 Беллінгем був однією з зірок збірної Англії. На його рахунку два голи та один асист, причому кожна з гольових дій була вкрай важливою для команди.

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Перший м'яч Джуда приніс Англії перемогу над Бельгією, а другий ударом через себе дозволив "трьом левам" врятуватися від поразки у грі 1/8 фіналу проти Словаччини. У свою чергу асист на Коула Палмера Беллінгем віддав у фіналі проти Іспанії.

Нагадаємо, що Англія ще жодного разу не вигравала чемпіонат Європи. При цьому команда Гарета Саутгейта вдруге поспіль потрапила у фінал та знову поступилась у ньому. У 2021 році англійці поступились Італії в серії пенальті.