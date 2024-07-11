Десятка суперзвезд Испании и Англии: рейтинг самых дорогих игроков финала Евро-2024
Источник:Transfermarkt
Испанская и английская сборные разыграют между собой звание лучшей команды континента. Фаворитом считается "фурия роха", но по стоимости ее игроки уступают подопечным Саутгейта.
На чемпионате Европы-2024 определилась пара финалистов. В решающей битве за трофей сойдутся национальные команды Испании и Англии.
По теме Англия или Испания: суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Две звездные сборные
Обе сборные были фаворитами перед стартом чемпионата Европы. Англия и Испания входили в топ-4 самых дорогих сборных турнира по версии сайта Transfermarkt.
Подопечные Саутгейта вообще занимают первое место в этом рейтинге, английские футболисты оценены в 1,52 миллиарда евро. Испанцы же стоят 965,5 миллиона евро, уступая в цене англичанам, французам и португальцам.
Сразу шестеро игроков-участников финала Евро-2024 оценены в более чем 100 миллионов. Пятеро из них являются англичанами, единственным испанцем, который оценен в более высокую сумму, является опорник Манчестер Сити Родри.
Топ-10 самых дорогих игроков финала Евро-2024 по версии Transfermarkt:
|№
|ИГРОК
|СБОРНАЯ
|СТОИМОСТЬ
|1
|Джуд Беллингем
|Англия
|180 млн евро
|2
|Фил Фоден
|Англия
|150 млн евро
|3
|Букайо Сака
|Англия
|140 млн евро
|4
|Родри
|Испания
|120 млн евро
|5
|Деклан Райс
|Англия
|120 млн евро
|6
|Гарри Кейн
|Англия
|100 млн евро
|7
|Ламин Ямал
|Испания
|90 млн евро
|8
|Педри
|Испания
|80 млн евро
|9
|Коул Палмер
|Англия
|80 млн евро
|10
|Олли Уоткинс
|Англия
|65 млн евро
Читайте также Перед финалом Евро-2024: список лучших голеадоров турнира
Матч Испания – Англия состоится 14 июля на "Олимпиаштадион" в Берлине. Для "фурии рохи" это будет пятый финал в истории, тогда как для англичан – второй подряд. Ранее Англия не брала Евро, тогда как у Испании уже три трофея Анри Делоне.