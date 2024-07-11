Десятка суперзвезд Испании и Англии: рейтинг самых дорогих игроков финала Евро-2024

Испанская и английская сборные разыграют между собой звание лучшей команды континента. Фаворитом считается "фурия роха", но по стоимости ее игроки уступают подопечным Саутгейта.

На чемпионате Европы-2024 определилась пара финалистов. В решающей битве за трофей сойдутся национальные команды Испании и Англии.

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Две звездные сборные

Обе сборные были фаворитами перед стартом чемпионата Европы. Англия и Испания входили в топ-4 самых дорогих сборных турнира по версии сайта Transfermarkt.

Подопечные Саутгейта вообще занимают первое место в этом рейтинге, английские футболисты оценены в 1,52 миллиарда евро. Испанцы же стоят 965,5 миллиона евро, уступая в цене англичанам, французам и португальцам.

Сразу шестеро игроков-участников финала Евро-2024 оценены в более чем 100 миллионов. Пятеро из них являются англичанами, единственным испанцем, который оценен в более высокую сумму, является опорник Манчестер Сити Родри.

Топ-10 самых дорогих игроков финала Евро-2024 по версии Transfermarkt:

№ ИГРОК СБОРНАЯ СТОИМОСТЬ 1 Джуд Беллингем Англия 180 млн евро 2 Фил Фоден Англия 150 млн евро 3 Букайо Сака Англия 140 млн евро 4 Родри Испания 120 млн евро 5 Деклан Райс Англия 120 млн евро 6 Гарри Кейн Англия 100 млн евро 7 Ламин Ямал Испания 90 млн евро 8 Педри Испания 80 млн евро 9 Коул Палмер Англия 80 млн евро 10 Олли Уоткинс Англия 65 млн евро

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Матч Испания – Англия состоится 14 июля на "Олимпиаштадион" в Берлине. Для "фурии рохи" это будет пятый финал в истории, тогда как для англичан – второй подряд. Ранее Англия не брала Евро, тогда как у Испании уже три трофея Анри Делоне.