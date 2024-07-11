Ранее не работал на Евро или ЧМ: УЕФА назвал арбитра на финал ЧЕ-2024 между Испанией и Англией

Главный футбольный орган Европы определил бригаду арбитров на финальный поединок Евро-2024. Главным рефери стал 35-летний француз с небольшим опытом работы в решающих играх.

Уже в это воскресенье, 14 июля, футбольное сообщество узнает нового чемпиона Европы. В финале, который пройдет в Берлине, встретятся сборные Испании и Англии.

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Тем временем УЕФА определил бригаду арбитров, которые будут работать на финальной встрече. Главным рефери назначен 35-летний Франсуа Летексье. Помогать французу на линиях будут Сириль Мунье и Мехди Рамуни.

Четвертым судьей будет Шимон Марчиняк из Польши. Главным арбитром VAR будет француз Жером Брисар, а помогать ему должны его земляк Вилли Делажо, а также итальянец Массимилиано Иррати. Летексье является арбитром категории ФИФА с 2017 года.

Евро-2024 стал первым крупным турниром для сборных, где Франсуа работал. Наиболее престижным матчем рефери был Суперкубок УЕФА-2023 между Манчестер Сити и Севильей. Также Франсуа был четвертым арбитром нынешнего финала Лиги чемпионов Боруссия – Реал.

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На Евро-2024 француз уже пересекался со сборной Испании, засвидетельствовав разгромную победу подопечных де ла Фуэнте над Грузией в 1/8 финала (4:1). На этом чемпионате Летексье показал 9 желтых и ни одной красной карточки в трех играх.