Финал чемпионата мира по футболу 2022: кто будет комментировать матч Аргентина – Франция

В воскресенье, 18 декабря, определится чемпион мира по футболу среди национальных сборных. В финале ЧМ-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции. А в Украине матч можно будет увидеть на разных платформах.

Финал Аргентина – Франция начнется в 17.00 по киевскому времени.

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Официальным транслятором чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспильне". Следить вживую за финалом ЧМ-2022 по футболу можно будет на всех платформах вещателя: сайте "Суспильне Спорт", местных телеканалах "Общественного" (Суспильне Киев, Суспильне Львов и т.д.), а также слушать на "Радио Проминь".

На местных телеканалах и на сайте "Суспильне Спорт" матч Аргентина – Франция будет комментировать Андрей Столярчук. Он же комментировал и матч-открытие турнира.

На "Радио Проминь" на финале ЧМ-2022 по футболу будут работать Галина Виниченко и Александр Монзолевский.

Матч Аргентина – Франция будет также доступен на платформе Megogo. Там решили предоставить возможность зрителям выбирать комментаторов матча – будет доступна основная и альтернативная аудиодорожки. На основной работе будут комментаторы Вадим Скичко и Сергей Пейчев. На альтернативной дорожке будет комментатор Роман Бебех и приглашенный гость – комик из "95 квартала" Евгений Кошевой.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.