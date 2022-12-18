Фінал Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00 за київським часом.

До теми Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне". Стежити наживо за фіналом ЧС-2022 з футболу можна буде на усіх платформах мовника: сайті "Суспільне Спорт", місцевих телеканалах "Суспільного" (Суспільне Київ, Суспільне Львів тощо), а також слухати на "Радіо Промінь".

На місцевих телеканалах та на сайті "Суспільне Спорт" матч Аргентина – Франція коментуватиме Андрій Столярчук. Він же коментував і матч-відкриття турніру.

На Радіо Промінь на фіналі ЧС-2022 з футболу працюватимуть Галина Вініченко та Олександр Монзолевський.

Матч Аргентина – Франція також буде доступний на платформі Megogo. Там вирішили надати можливість глядачам обирати коментаторів матчу – буде доступно основна та альтернативна аудіодоріжки. На основній працюватимуть коментатори Вадим Скічко та Сергій Пейчев. На альтернативній доріжці буде коментатор Роман Бебех та запрошений гість – комік з "95 кварталу" Євген Кошовий.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Аргентина – Франція.