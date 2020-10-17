Украинский нападающий Александр Филиппов забил первый гол за бельгийский "Синт-Трюйден". Он эффектно перебросил вратаря в матче против "Беерсхот".

Филлипов вышел в старте команды на выездной матч. Однако игра против "Беерсхот" для "Синт-Трюйдента" откровенно не сложилась. Команда пропустила первый гол на второй минуте встречи. А на 40-й минуте счет на табло был 5:0.

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Филлипов гол забил уже в конце первого тайма. Он получил заброс со своей половины поля. Избежав офсайда, нападающий вышел на ворота соперника несколько левее. Вратарь вышел на перехват, но опоздал с этим. Форвард эффектно принял мяч, после чего перебросил голкипера. Тот пытался дотянуться до мяча, но не попал, и приземлился за линией ворот.

Этот гол стал дебютным для Филлипова за новую команду.