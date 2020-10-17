Український нападник Олександр Філіппов забив перший гол за бельгійський "Сінт-Трюйден". Він ефектно перекинув воротаря у матчі проти "Беєрсхота".

Філліпов вийшов у старті команди на виїздний матч. Однак гра проти "Беєрсхота" Для "Сінт-Трюйдента" відверто не склалася. Команда пропустила перший гол на другій хвилині зустрічі. А на 40-й хвилині рахунок на табло був 5:0.

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Філліпов гол забив вже наприкінці першого тайму. Він отримав закидання зі свої половини поля. Уникнувши офсайду, нападник вийшов на ворота суперника дещо лівіше. Воротар вийшов на перехоплення, але запізнився з цим. Форвард ефектно прийняв м'яч, після чого перекинув голкіпера. Той намагався дотягнутися до м'яча, але не влучив, і вже приземлився за лінією воріт.

Цей гол став дебютним для Філліпова за нову команду.