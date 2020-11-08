Український легіонер "Сент-Трюйдена" Олександр Філіппов відзначився асистом у черговому матчі чемпіонату Бельгії. Але його результативна гра не принесла команді перемогу.

У 12-му турі чемпіонату Бельгії "Сент-Трюйден" на власному полі приймав "Генк". Перед матчем клуб українця перебував на 15-й сходинці у таблиці, тому, щоб вибратись з підвалин потрібно було здобувати лише перемогу, пише 24 канал.

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Щоправда, фаворитом у цій зустрічі вважалась не команда господарів. Вже на 4-й хвилині гості відзначились голом завдяки точному удару від Бонгонда.

На 28-й хвилині "Сент-Трюйдену" таки вдалось зрівняти рахунок, але не без допомоги українського футболіста. Олександр Філіппов, який вийшов на поле зі стартових хвилин, віддав гольову передачу з кутового на Сузукі. Юма поцілив точно у кут воріт – 1:1.

Але не довго раділи господарі. Вже за дві хвилини "Генк" вийшов перед завдяки удару від Бонгонда, який оформив дубль у матчі.

Наприкінці поєдинку "Сент-Трюйден" ще й залишився у меншості.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:2. Команда українця знову не змогла додати очки у свою скарбничку. "Сент-Трюйден" залишився на 15-му місці.

Ця передача від Філіппова допомогла йому вже у третьому матчі поспіль відзначитись результативними діями. Раніше 28-річний українець забив "Берсхоту" та віддав асист у матчі зі "Стандартом". У цьому сезоні у активі Олександра 5 поєдинків, де він забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Результативна передача Філіппова дивіться відео