Не ровня брату: легендарный партнер Шевченко по Милану стал тренером клуба Серии А

Филиппо Индзаги получил новую возможность заявить о себе в элитном дивизионе чемпионата Италии как тренер. Экснападающему придется спасать аутсайдера от вылета.

Одним из лучших итальянских нападающих в истории является Филиппо Индзаги. Игрок львиную долю своей карьеры отдал Милану, где зажигал вместе с Андреем Шевченко.

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Теперь же Пиппо строит свою тренерскую карьеру. Новым местом работы Индзаги станет клуб Серии А Салернитана. "Гранату" решили попрощаться с Паулу Соузой из-за провального старта сезона.

Салернитана набрала всего три очка в восьми играх и идет предпоследней в турнирной таблице. Контракт с Филиппо рассчитан до завершения сезона 2023-2024 годов.

Чем известен Филиппо Индзаги

За свою игровую карьеру Индзаги поиграл за Пьяченца, Леффе, Верону, Парму, Аталанту, Ювентус и Милан. С последними двумя Пипо выигрывал Серию А, а в Милане ему дважды подчинилась Лига чемпионов.

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В одном из финалов (2007) Индзаги оформил дубль в ворота Ливерпуля. Также в 2006-м нападающий стал чемпионом мира с сборной Италии. В качестве тренера Филиппо возглавлял Милан, Венецию, Болонью, Беневенто, Брешию и Реджину.

. Родной брат Индзаги Симоне является более успешным тренером, с 2021 года возглавляющим Интер. Вместе с "неррадзури" коуч дважды взял Кубок и Суперкубок Италии, а также вышел в финал Лиги чемпионов. До этого он пять лет тренировал Лацио.