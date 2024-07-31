"Чувствую себя венгром": боксер из Бахмута, который через Россию бежал в Европу о смене паспорта

Венгерский боксер украинского происхождения Филипп Акилов высказал мысли относительно Украины. В 1/8 финала на Олимпиаде-2024 он проиграл представителю нашего государства.

Во вторник, 30 июля, состоялись боксерские соревнования на Олимпиаде-2024. Судьбой жребия в одном из них встретились два украинца с разным гражданством – Александр Хижняк и Филипп Акилов.

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Мысли Акилова об Украине

Боксер отметил, что мое хорошие воспоминания о родной стране, однако украинцем себя больше не считает.

Я родился в Украине. Сейчас чувствую себя уже венгром, потому что представляю эту страну, она помогает мне, поддерживает. И конечно, много воспоминаний (с Украиной – 24 канал), много всего. Это политическая ситуация, не буду обсуждать ее,

– рассказал Акилов.

Представитель Украины Александр Хижняк одержал победу в бою.

Отметим, что Филипп Акилов родился в Бахмуте, а на момент начала полномасштабной войны находился в Мариуполе, из которого через Россию смог выехать в Европу. Перед началом боев за Бахмут забрал к себе и родителей. С 2023 года начал представлять Венгрию на спортивной арене.