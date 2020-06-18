В полуфинале Кубка Чехии "Сигма" встречалась со "Слованом", где на правах аренды играет украинский полузащитник Ахмед Алибеков. Результативный гол принес победу команде.

Контракт футболиста принадлежит киевскому "Динамо", пишет 24 канал. Стоит увидеть Лунин отразил пенальти и принес своей команде очки в принципиальном матче: видео Невероятный гол украинца В поединке Алибеков конце первого тайма забил красивый гол со штрафного, сделав счет – 0:2. С 73-й минуты команда украинца играла в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Кухта. Итоговый счет встречи – 1:2 в пользу команды Алибекова. В финале, который состоится 1 июля, "Слован" сыграет со "Спартой", которая победила "Викторию" с идентичным счетом. Карьера Алибекова В 2016 году стал игроком "Динамо". Играл за юниорскую и молодежную команды киевлян.

В октябре 2017 года дебютировал за взрослую команду, выйдя на замену в дополнительное время в матче Кубка Украины с "Александрией". В марта 2018 года впервые сыграл за первую команду в матче Премьер-лиги против "Ворсклы", выйдя на 72-й минуте вместо Дениса Гармаша.

С 2019 года выступает на правах аренды в "Словане". В этом сезоне забил три гола в 15 поединках. Победный гол Алибекова: