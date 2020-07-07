Нападающий английского "Уотфорда" Дэнни Уэлбек забил шальной гол в матче "Норвича". Его результативный удар стал решающим во встрече.

В рамках 34 тура АПЛ "Уотфорд" принимал "Норвич", пишет 24 канал.

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Невероятный гол

Теперь командам пришлось начинать все сначала.Обе команды быстро открыли счет в матче. Гости вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, гол в активе Буендиа. Но уже через шесть минут хозяева поквитались за гол. Доусон сравнял счет на табло.

На 55-й минуте "Уотфорд" убежал в скоростную контратаку, которая едва не завершилась перехватом. Однако, защитник "Норвича" неудачно выбил мяч и тот отскочил к Уэлбэка. Экс-нападающий МЮ к такому развитию событий был готов – он классно положил корпус и забил фантастическим ударом через себя в падении.

Подчеркнем, что для Дэнни Уэлбэка этот гол стал лишь вторым в этом сезоне. До этого он забивал "Свонси" в рамках Кубка лиги еще в сентябре.

Гол Велбека смотрите видео: