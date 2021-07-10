Фил Фоден пропустил субботнюю тренировку сборной Англии перед финалом Евро-2020 против Италии.

Стоит внимания Все или ничего: анонс финала Евро-2020 Италия – Англия

21-летний футболист не вышел на занятия из-за небольшого повреждения. Сообщается, что пропуск тренировки – это мера.

Статистика Фодена

На Евро-2020 футболист Манчестер Сити принял участие в 3 матчах Англии. Фил выходил в стартовом составе сборной Англии на матчи с Хорватией (1:0) и Шотландией (0:0) на групповом этапе.

Фил провел на поле 71 и 63 минуты соответственно.

Фоден пропустил матчи с Германией (2:0) и Украиной (4:0), но появился на поле в первом экстратайме полуфинала Евро-2020 против Дании (2:1).

Финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало в 22:00.