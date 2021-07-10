Філ Фоден пропустив суботнє тренування збірної Англії перед фіналом Євро-2020 проти Італії.

Варте уваги Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

21-річний футболіст не вийшов на заняття через невелике ушкодження. Повідомляється, що пропуск тренування – це запобіжний захід.

Статистика Фодена

На Євро-2020 футболіст Манчестер Сіті взяв участь у 3 матчах Англії. Філ виходив у стартовому складі збірної Англії на матчі з Хорватією (1:0) і Шотландією (0:0) на груповому етапі.

Філ провів на полі 71 та 63 хвилини відповідно.

Фоден пропустив матчі з Німеччиною (2:0) та Україною (4: 0), але з'явився на полі в першому екстратаймі півфіналу Євро-2020 проти Данії (2:1).

Фінал Євро-2020 між збірними Англії та Італії відбудеться 11 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок о 22:00.