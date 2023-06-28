Герой Ричмонда: звезда сериала "Тед Лассо" сыграет в благотворительном матче Зинченка и Шевченка

Матч для поддержки для Украины пройдет с участием многих ведущих игроков. Однако привлечены будут и "нереальные" звезды футбола.

Герой сериала "Тед Лассо" Фил Данстер примет участие в благотворительном матче Александра Зинченко на Андрея Шевченко. Актер отметил, что это честь для него стать частью благого дела.

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Чтобы максимально подогреть интерес к матчу

Андрей Шевченко и Александр Зинченко уже успели собрать ряд футбольных звезд со всего мира на матч в поддержку Украины. В частности, в поединке примут участие бывшие игроки лондонских Челси и Арсенала, однако будут экспредставители и других европейских коллективов, таких как Реал или Милан. За чью команду сыграет Фил Данстер или "Джейми Тарт" (Андрея Шевченко или Александра Зинченко) - пока неизвестно.

В культовом сериале "Тед Лассо" о футболе и лидерстве Фил Данстер сыграл одну из ведущих ролей. Актеру достался случай отыграть звездного и самовлюбленного футболиста Джейми Тарта. Напыщенный футболист был лучшим игроком Ричмонда, который возглавлял наставник Тед Лассо. Скандальный форвард сначала выступал за команду главного героя на правах аренды из Манчестер Сити, а затем стал полноценным участником Ричмонда, переосмысливая свое поведение.

Сыграть в матче Game4Ukraine 5 августа – большая честь. Мы помогаем собирать средства, чтобы начать жизненно важное восстановление Украины, гарантируя детям любого возраста доступ к образованию и здравоохранению в безопасных и санитарных условиях. Вы можете приобрести билеты на нашу игру на Стемфорд Бридж и увидеть, как меня перемалят одни из лучших, кто когда-либо играл в футбол. Серьезно – следите за составами команд. Это безумие,

– отметил Данстер.

Напомним, что на следующий день после поединка, организованного Андреем Шевченко и Александром Зинченко, в Лондоне состоится еще один благотворительный матч в поддержку Украины. 6 августа на стадионе Тоттенхэма донецкий Шахтер сыграет против "шпор".