Суд арестовал работника военкомата, который взял на фиктивную службу футболистов Прикарпатья

Ивано-франковцы попали в громкий скандал из-за махинации с военной службой. Правда, по закону пришлось отвечать командиру роты охраны ТЦК.

В этом году прикарпатский футбольный клуб из Ивано-Франковска оказался в эпицентре громкого скандала. Игроков команды обвиняют в фиктивной военной службе.

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В начале полномасштабной войны 14 игроков и тренеров Прикарпатья вступили в ряды ВСУ, о чем было объявлено клубом. Но впоследствии стала известна информация, что командир роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК помог некоторым из них обойти закон.

ГБР объявило ему подозрение, обвинив в том, что семь футболистов служили только "на бумаге". В итоге Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения в виде содержания командира под стражей.

Суд разрешил внести залог в размере 214 тысяч гривен, а также в месяц отстранил его от исполнения обязанностей. Следует отметить, что благодаря нарушению закона футболисты "отслужили" суммарно больше тысячи дней.

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Более того, эти "солдаты" еще и получили от государства денежное и материальное довольствие на сумму около 15 миллионов гривен. Интересно, что после объявления о вступлении в армию своих футболистов Ивано-Франковский клуб сменил название на Прикарпатье-ВСУ.

. Сейчас ивано-франковская команда выступает в Первой лиге в группе А. После 12 туров Прикарпатья набрало 13 очков и занимает седьмое место.