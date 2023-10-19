Цього року футбольний клуб Прикарпаття з Івано-Франківська опинився у епіцентрі гучного скандалу. Гравців команди звинувачують у фіктивній військовій службі.

До теми Фіктивне зарахування на військову службу для "обраних": в Івано-Франківську спалахнув скандал

На початку повномасштабної війни 14 гравців та тренерів Прикарпаття вступили до лав ЗСУ, про що було оголошено клубом. Але згодом стала відома інформація, що командир роти охорони івано-франківського обласного ТЦК допоміг декому з них обійти закон.

ДБР оголосило йому підозру, звинувативши у тому, що семеро футболістів служили лише "на папері". У підсумку Личаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання командира під вартою.

Суд дозволив внести заставу у розмірі 214 тисяч гривень, а також на місяць відсторонив його від виконання обов’язків. Варто відзначити, що завдяки порушенню закону футболісти "відслужили" сумарно більше тисячі днів.

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Більш того, ці "солдати" ще і отримали від держави грошове та матеріальне забезпечення на суму близько 15 мільйонів гривень. Цікаво, що після оголошення про вступ до армії своїх футболістів івано-франківський клуб змінив назву на Прикарпаття-ЗСУ.

Довідка. Наразі івано-франківська команда виступає у Першій лізі в групі А. Після 12-ти турів Прикарпаття набрало 13 очок та посідає сьоме місце.