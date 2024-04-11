Не стала исключением из правил 24-летняя российская фигуристка Алиса Ефимова. Сейчас спортсменка представляет сборную США и не жалеет о своем выборе, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Ефимова: Не так, чтобы скучала по России

Один из российских пропагандистских ресурсов поинтересовался у Ефимовой, ностальгирует ли она по временам проведенным в Российской Федерации. Однако ответ спортсменки стал неожиданным для любителей "великой России".

Особо времени ностальгировать по временам в России нет. Если и бывает, то стараюсь смотреть на это позитивно: это было в моей жизни, и хорошо – это опыт. Не так, чтобы зависнуть и грустить,

– заявила Ефимова.

Отметим, что начиная с 2022 года более 200 российских атлетов сменили свое гражданство. Сборная страны-агрессора по фигурному катанию недосчиталась 11 спортсменов. Наибольшей "популярностью" бывшие россияне пользуются в Израиле. Также значительное количество спортсменов из страны-агрессорки переехало в Сербию, Германию, Францию и Польшу.

Что известно об Алисе Ефимовой