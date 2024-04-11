Не стала винятком з правил 24-річна російська фігуристка Аліса Єфімова. Наразі спортсменка представляє збірну США і не жалкує через свій вибір, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Єфімова: Не так, щоб сумувала за Росією
Один з російських пропагандистських ресурсів поцікавився у Єфімової, чи ностальгує вона за часами проведеними у Російській Федерації. Проте відповідь спортсменки стала несподіваною для любителів "вєлікой Росії".
Особливо часу ностальгувати за часом у Росії немає. Якщо й буває, то намагаюся дивитися на це позитивно: це було в моєму житті, і добре – це досвід. Не так, щоб зависнути та сумувати,
– заявила Єфімова.
Зазначимо, що починаючи з 2022 року понад 200 російських атлетів змінили своє громадянство. Збірна країни-агресорки з фігурного катання недорахувалася 11 спортсменів. Найбільшою "популярністю" колишні росіяни користуються в Ізраїлі. Також значна кількість спортсменів з країни-агресорки переїхала в Сербію, Німеччину, Францію і Польщу.
Що відомо про Алісу Єфімову
- Єфімова народилася у Фінляндії і спочатку виступала за цю країну.
- У 2014 році вона переїхала до Росії. Протягом п'яти сезонів виступала у дуеті з Олександром Коровіним. Разом вони ставали чемпіонами Універсіади-2019 та переможцями Кубка Росії.
- Починаючи з 2023 року виступає в парі з американцем Мішею Митрофановим. У січні цього року дует посів друге місце в чемпіонаті США.