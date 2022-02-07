Фигурист Шмуратко заставил российских журналистов говорить по-украински
Источник:Матч ТВ
Украинский фигурист Иван Шмуратко предъявил претензии российским журналистам. Ранее у украинца уже был конфликт с медийщиками Российской Федерации.
Шмуратко: Вы вырвали мои слова
Отмечается, что представители России говорили со Шмуратко на украинском языке. Фигурист объяснил свою позицию.
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"Я видел очень много статей и репортажей с того момента, когда общался с российскими журналистами. Мне очень не понравилось, как вы вырвали мои слова. Что не так? Давайте об этом я не буду. Если у вас есть вопросы о фигурном катании или обо мне, я открыт. Если я нужен, чтобы хайпонуть.
Я уважаю журналистов. Общение с вами – часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это очень неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много на меня вылили,
– сказал украинский фигурист.
Спортсмен отметил, что это его личное желание не говорить на русском языке с прессой. Он подчеркнул, что является украинским фигуристом, поэтому говорит на государственном и английском языках на Олимпиаде.
По словам Шмуратко, общаться на украинском ему удобнее и приятнее, а как общаются его коллеги и земляки — это их желание.
Иван Шмуратко: что известно о спортсмене
- После первой тренировки на Олимпиаде в Пекине украинский фигурист решил не игнорировать российских журналистов во время пресс-конференции на зимних Олимпийских играх. Но на их вопросы отвечал по-английски.
- Украинец пропустил "нулевой" день Олимпиады-2022. Украинец должен был принять участие в командном турнире, который начался в Пекине, в одиночном фигурном катании, но в итоге не выступил из-за положительного теста на коронавирус.
- Позже он сообщил, что сдал два негативных теста на коронавирус, поэтому сможет выступить в индивидуальной программе.