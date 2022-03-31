ФИФА запретила транслировать кадры войны в Украине во время обращения Павелка к конгрессу

В Катаре 31 марта прошел Конгресс ФИФА. Президент УАФ Андрей Павелко обратился ко всем собравшимся из-за видеосвязи.

Денисов: Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА

Но обращение Павелко получилось не таким, как планировалось. Директор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что ФИФА не разрешило демонстрировать на экране кадры войны в Украине во время видео с участием президента УАФ.

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Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив только прямой язык главы УАФ,

– написал Денисов.

Также он напомнил о том, что ФИФА признала русский язык одним из официальных, а также не исключила Россию из организации.

"Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", – написал Денисов.

Как бы должно выглядеть видеообращение