ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды от всех турниров

ФИФА и УЕФА решили, что санкций в отношении российских клубов и команд будет мало. Отныне россияне будут соревноваться только в своих чемпионатах в стране.

В ФИФА и УЕФА осудили российскую агрессию

В ФИФА сперва неоднозначно реагировали на последние события в Украине. Там осуждали российскую агрессию, но не прибегали к действиям.

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Затем ввели санкции, лишившие Россию названия, гимна и флага. Также у россиян отняли возможность проводить домашние матчи. А болельщикам из России запретили посещать матчи.

Однако 28 февраля были приняты более решительные меры. ФИФА и УЕФА решили, что все российские команды, как клубные, так и национальные, будут отстранены от участия в турнирах.

Футбол полностью объединен и в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми,

– говорится в сообщении.

Еще до решения ФИФА сборная Польши, Швецы и Чехии отказалась играть против России в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Польская команда заявила, что ни в коем случае не выйдет на игру против российской сборной, даже если им засчитают техническое поражение.