Лионель Месси во второй раз стал лучшим игроком года по версии ФИФА: все победители

27 февраля в Париже прошла церемония награждения FIFA The Best Awards 2022. Стали известны лучшие футболисты и тренеры, а также победители других номинаций престижной премии.

В понедельник, 27 февраля, ФИФА провела церемонию вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2022, пишет 24 канал.

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Лучший футболист года

Форвард сборной Аргентины и французского Пари Сен-Жермена Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Аргентинец опередил французов Карима Бензема (Реал) и Килиана Мбаппе (ПСЖ). Для Лео это вторая награда лучшего футболиста ФИФА. Ранее он получал эту премию в 2019 году.

Лионель.Месси / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучшая футболистка года

Приз лучшей футболистки года получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона).

Алексей Путельяс / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучшая команда по версии ФИФА

Мужская сборная: Тибо Куртуа, Ашраф Хакими, Жоау Канселу, Вирджил Ван Дейк, Каземиро, Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе

Мужская символическая сборная года от ФИФА / twitter.com/FIFAWorldCup

Женская сборная: Кристиан Эндлер, Люси Бронз, Карпи Леон, Венди Ренар, Лея Уильямсон, Лена Обердорф, Алексия Путельяс, Кира Уолш, Сэм Керр, Бет Мид, Алекс Морган

Женская символическая сборная года от ФИФА / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший тренер (мужской футбол)

Приз лучшего тренера 2022 получил наставник чемпионов мира сборной Аргентины Лионель Сколони.

Лионель Сколони / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший тренер (женский футбол)

Награду в этой номинации получила Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии). Она привела сборную Англии к победе в чемпионате Европы-2022.

Сарина Вигман / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший вратарь (мужчины)

Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) – один из героев ЧМ-2022.

Эмилиано Мартинес / twitter.com/FIFAWorldCup

Лучший вратарь (женщины)

Награду лучшего голкипера у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).

Мэри Эрпс / twitter.com/FIFAWorldCup

Премия Пушкаша за лучший гол

Лучший гол 2022 года по версии ФИФА забил футболист-ампутант Марцин Олексы (Польша, Стража Познань).

Марцин Олексы / twitter.com/FIFAWorldCup

Приз ФИФА за честную игру

Премия досталась грузинскому футболисту Луки Лочешвили, играющий за итальянский Кремонезе.

Лука Лочешвили / twitter.com/FIFAWorldCup

FIFA Fan Award 2022 получили болельщики сборной Аргентины.

Фаны сборной Аргенты / twitter.com/FIFAWorldCup