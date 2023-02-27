У понеділок, 27 лютого, ФІФА провела церемонію вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону під назвою The Best FIFA Football Awards 2022, пише 24 канал.

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Найкращий футболіст року

Форвард збірної Аргентини та французького Парі Сен-Жермена Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем 2022 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Аргентинець випередив французів Карима Бензема (Реал) та Кіліана Мбаппе (ПСЖ). Для Лео це друга нагорода напйкращого футболіста ФІФА. Раніше він здобував цю премію у 2019 році.

Ліонель .Мессі / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкраща футболістка року

Приз найкращої футболістки року отримала Алексія Путельяс (Іспанія, Барселона).

Алексія Путельяс / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкраща команда за версією ФІФА

Чоловіча збірна: Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджил Ван Дейк, Каземіро, Лука Модрич, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе

Чоловіча символічна збірна року від ФІФА / twitter.com/FIFAWorldCup

Жіноча збірна: Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Лена Обердорф, Алексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган

Жіноча символічна збірна року від ФІФА / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий тренер (чоловічий футбол)

Приз найкращого тренера 2022 року отримав наставник чемпіонів світу збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

Ліонель Скалоні / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий тренер (жіночий футбол)

Нагороду у цій номінації отримала Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії). Вона привела збірну Англії до перемоги в чемпіонаті Європи-2022.

Саріна Вігман / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий воротар (чоловіки)

Найкращим воротарем 2022 року за версією ФІФА став Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла) – один з героїв ЧС-2022.

Еміліано Мартінес / twitter.com/FIFAWorldCup

Найкращий воротар (жінки)

Нагороду найкращого голкіпера у жінок здобула Мері Ерпс (Англія, Манчестер Юнайтед).

Мері Ерпс / twitter.com/FIFAWorldCup

Премія Пушкаша за найкращий гол

Найкращий гол 2022 року за версією ФІФА забив футболіст-ампутант Марцин Олекси (Польща, Варта Познань).

Марцин Олекси / twitter.com/FIFAWorldCup

Приз ФІФА за чесну гру

Премія дісталася грузинському футболісту Лукі Лочошвілі, який грає за італійський Кремонезе.

Лука Лочошвілі / twitter.com/FIFAWorldCup

FIFA Fan Award 2022 отримали вболівальники збірної Аргентини.

Фани збірної Аргенти / twitter.com/FIFAWorldCup