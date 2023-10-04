ФИФА официально вернула юношеские сборные России в международные соревнования

Международная федерация футбола вслед за УЕФА проявила свою любовь к молодым российским футболистам. ФИФА официально принял решение вернуть их на международную арену.

Официальное и одновременно безумное решение Совет ФИФА принял 4 октября 2023 года. Напомним, что к ним это уже сделали в УЕФА, а президент органа Александер Чеферин в очередной раз заговорил, что юные спортсмены не должны быть жертвами политических решений и войны.

Достойно внимания Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и 2032 год.

Их абсурду нет предела

Соответствующие решения УЕФА и ФИФА дают нам тревожный колокольчик, который сообщает, что в мире устали от войны в Украине и готовы возвращать врагов на международную арену. Очередное доказательство – МОК, которое реально может допустить россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париж. Теперь дело дошло и до футбольных организаций.

Решение ФИФА позволяет России попытаться квалифицироваться на чемпионат мира по футболу среди мужских и женских сборных до 17 лет. Однако мужчинам это уж точно не удастся, ведь Мундиаль U-17 среди мужских национальных команд стартует уже в ноябре этого года.

Что не скажешь о шансах юных российских футболисток, ведь те благодаря хорошим людям в ФИФА будут иметь возможность пробиться на ЧМ, который состоится в 2026 году.

Как и на чемпионатах Европы российские сборные не смогут слышать национальный гимн и играть со своей символикой. Для них все полностью будет нейтральным, даже их поединки будут проходить на чужой территории.

Отметим, что из-за допуска команд страны-агрессора к квалификациям юношеских Евро может состояться их отбор в будущее ЧМ.

На решение УЕФА вернуть россиян на международные соревнования отреагировали целый ряд европейских федераций. Первой бойкотировать соревнования за участие юных российских футболистов или футболисток выступила Англия, как поддержала позицию Украины. За ней еще не менее 8 стран присоединились к этому бойкоту представителей вражеского государства.