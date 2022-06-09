ФИФА планирует дисквалифицировать Эквадор от ЧМ-2022: одного из игроков подозревают в махинациях

Сборная Эквадора может не пролететь мимо Катара. Команду могут наказать из-за проблем с документами у одного из игроков.

Сборная Эквадора может не поехать на ЧМ-2022

Федерация футбола Чили подала жалобу в ФИФА еще в мае. Там уверяют, что защитник Байрон Кастильо действительно гражданин Колумбии и родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре.

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8 июня юрист чилийцев Эдуардо Карлеццо предоставил исчерпывающий перечень доказательств, которые должны доказать, что Кастильо – колумбиец.

Родители Кастильо поженились в (колумбийском городе) Тумако, Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Суть в том, чтобы ясно и прозрачно представить все у нас аргументы и документы. Тому, кто говорит правду, бояться нечего,

– описал он одно из доказательств.

Более того, он подробно описал разницу между эквадорской и колумбийской версиями Кастильо:

"Мы должны пойти в Колумбию, где первый ключевой документ – паспорт Байрона. В эквадорском написан Байрон (Byron) Дэвид, а в колумбийском Байрон (Bayron) Хавьер. В колумбийском он родился в 1995 году, а в эквадорском – в 1998 году Родители одни и те же, колумбийцы Ольга и Гаррисон Если у двух людей одинаковые родители, они могли бы быть братьями. Но у него нет брата – только сестра", – отметил правозащитник.

Сам игрок еще не комментировал эту ситуацию.