Збірна Еквадору може не поїхати на ЧС-2022

Федерація футболу Чилі подала скаргу до ФІФА ще в травні. Там запевняють, що захисник Байрон Кастільйо насправді є громадянином Колумбії й народився не 10 листопада 1998 року в Еквадорі.

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8 червня юрист чилійців Едуардо Карлеццо надав вичерпний перелік доказів, що мають довести, що Кастільо – колумбієць.

Батьки Кастільо одружилися в (колумбійському місті) Тумако, Байрон народився в Тумако, його хрестили в Тумако. Суть у тому, щоб ясно та прозоро подати всі аргументи та документи, які у нас є. Тому, хто говорить правду, боятися нічого,

– описав він один із доказів.

Понад те, він детально описав різницю між еквадорською та колумбійською версіями Кастільо:

"Ми повинні піти до Колумбії, де перший ключовий документ – паспорт Байрона. В еквадорському написано Байрон (Byron) Девід, а в колумбійському Байрон (Bayron) Хав’єр. У колумбійському він народився у 1995 році, а в еквадорському – у 1998 році. Батьки одні й ті ж, колумбійці Ольга та Гаррісон. Якщо у двох людей однакові батьки, вони могли б бути братами. Тож питання, чи є у Байрона, який у збірній, брат Байрон у Колумбії. Якщо є, то все, мене б тут не було. Але у нього нема брата – лише сестра", – зазначив правозахисник.

Сам гравець ще не коментував цю ситуацію.

Очікується, що 10 червня ФІФА оголосить вердикт щодо участі Еквадору на ЧС-2022. Команда вже вийшла напряму на Мундіаль, зайнявши четверте місце у таблиці кваліфікації Південної Америки.

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