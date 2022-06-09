Сборная Эквадора может не поехать на ЧМ-2022
Федерация футбола Чили подала жалобу в ФИФА еще в мае. Там уверяют, что защитник Байрон Кастильо действительно гражданин Колумбии и родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре.
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8 июня юрист чилийцев Эдуардо Карлеццо предоставил исчерпывающий перечень доказательств, которые должны доказать, что Кастильо – колумбиец.
Родители Кастильо поженились в (колумбийском городе) Тумако, Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Суть в том, чтобы ясно и прозрачно представить все у нас аргументы и документы. Тому, кто говорит правду, бояться нечего,
– описал он одно из доказательств.
Более того, он подробно описал разницу между эквадорской и колумбийской версиями Кастильо:
"Мы должны пойти в Колумбию, где первый ключевой документ – паспорт Байрона. В эквадорском написан Байрон (Byron) Дэвид, а в колумбийском Байрон (Bayron) Хавьер. В колумбийском он родился в 1995 году, а в эквадорском – в 1998 году Родители одни и те же, колумбийцы Ольга и Гаррисон Если у двух людей одинаковые родители, они могли бы быть братьями. Но у него нет брата – только сестра", – отметил правозащитник.
Сам игрок еще не комментировал эту ситуацию.
- Ожидается, что 10 июня ФИФА объявит вердикт по участию Эквадора на ЧМ-2022. Команда уже вышла на Мундиаль, заняв четвертое место в таблице квалификации Южной Америки.Кто может заменить Эквадор
- Есть два основных сценария, по которым ФИФА может принять решение. Первый – технические поражения Эквадора за все матчи, в которых участвовал Кастильо (таких 8).
- В таком случае турнирная таблица изменится довольно существенно, и третье место займет Чили (сейчас седьмые): в матчах с проблемной сборной они набрали всего 1 очко, поэтому получат еще 5 и обойдут по дополнительным показателям даже Перу.
- Однако возможен и сценарий, по которому Эквадору просто аннулируют его результат, сдвинув все сборные на место выше. Тогда Перу, готовящийся к межконтинентальному плей-офф, получит прямую путевку, а его место в стыках займет Колумбия.