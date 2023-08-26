Горькая победа: ФИФА отстранила президента федерации футбола Испании за поцелуй футболистки

Луис Рубиалес стал главным героем скандала, разгоревшегося после женского чемпионата мира. Глава Испанской Федерации футбола не сможет в ближайшее время функционировать.

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от своих обязанностей. Футболисты испанской сборной добились желаемого.

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Совместными усилиями

Женская сборная "Фурии Роха" победила в финале Мундиаля-2023 сборную Англии (1:0). благодаря чему впервые в своей истории подняла Кубок мира над головой. Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалем был настолько ошеломлен пустившимся берегом триумфом своей страны. Глава поцеловал в губы игрока испанской сборной Дженни Эрмосо, что, конечно же, развернуло громкий скандал.

Рубиалес также во время празднования победы носил футболистку на руках. Но, в свою очередь, не сопротивлялась.

Луис Рубиалес с футболисткой сборной Испании / twitter.com/RMadridistaReal

Футболисты "Фурии Роха" (как мужчины, так и женщины) устроили бойкот после инцидента, отказавшись защищать цвета своей национальной сборной, пока Рубиалес будет президентом Федерации футбола Испании, но вот сам 45-летний руководитель не собирался покидать свой пост.

ФИФА, в свою очередь, открыла дисциплинарное производство и расследует поведение Рубиалеса. В субботу, 26 августа, Международная федерация футбола отстранила президента Испанской Федерации футбола от исполнения своих обязанностей. Временная дисквалификация Луиса распространяется как на национальный, так и международный уровень.

К тому же, решение об отстранении будет действовать минимум 90 дней. За это время мировая организация продолжит расследование скандального инцидента, а кроме этого Рубиалесу и его представителям будет запрещено контактировать с Дженни Эрмосо и ее окружением. Все сделано для того, чтобы защитить права футболистки.

Видео скандального эпизода:

Некоторые источники информировали, что футболист находится в тесных отношениях с Рубиалесом, поэтому такой поступок со стороны президента мог быть просто жестом дружбы между сторонами. Более того, на совместном фото с Кубком мира Эрмосо сама заняла Луиса, проявив инициативу, однако Дженни никак не комментировала ситуацию и не стала в защиту руководителя.