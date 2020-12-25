Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщила еще одно неприятное известие для футбольных поклонников – отменены молодежные чемпионаты мира. Кажется, пандемия коронавируса сломала все, что только можно было в спорте. Об этом организация сообщила на официальном сайте.

Как это было Сборная Украины – чемпион мира по футболу (U-20)

Соревнования U-17 и U-20 должны были проходить в Перу и Индонезии соответственно. Теперь эти страны будут вынуждены увидеть лучшие сборные мира аж в 2023 году.

Отметим, что действующими чемпионами в категории до 20 лет является сборная Украины. Подопечные Александра Петракова в 2019 году выиграли чемпионат в соседней Польше, в финале обыграв Южную Корею.

Среди сборных до 17 лет, то здесь чемпионом является Бразилия. В прошлом году бразильская сборная показала великолепную игру и четвертый раз добавила трофей в свой задел.

Путь Украины к трофею чемпионата мира: коротко

На пути к первому в истории финалу украинцы получили пять побед и еще однажды сыграли в ничью. На групповом этапе они не оставили шансов США и Катару, а вот с нигерийской сборной сыграли в ничью 1:1.

В плей-офф украинцы выиграли у сборных Панамы, Колумбии и Италии. В финале на команду Петракова ждал сенсационный соперник – Северная Корея, которая показала феноменальный результат и пробилась в решающий поединок.

Украинцы со счетом 3:1 переиграли соперника. В ворота Украины забил Ли Кан Ын, на что Владислав Супряга ответил дублем, а точку во встрече поставил Георгия Цитаишвили. Интересно, что до этого молодежная сборная Украины U-20 ни разу не выходила даже в четвертьфинал турнира. А голкипера Андрея Лунина, который сейчас защищает владения главной команды страны, назвали лучшим вратарем соревнований.