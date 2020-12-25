Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сповістила ще одну неприємну звістку для футбольних прихильників – скасовані молодіжні чемпіонати світу. Здається, пандемія коронавірусу зламала все, що лише можна було у спорті. Про це організація повідомила на офіційному сайті. Як це було Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20) Змагання U-17 та U-20 повинні були відбуватись у Перу та Індонезії відповідно. Тепер ці країні будуть змушені побачити найкращі збірні світу аж у 2023 році. Наголосимо, що чинними чемпіонами у категорії до 20 років є збірна України. Підопічні Олександра Петракова у 2019 році виграли чемпіонат у сусідній Польщі, у фіналі обігравши Південну Корею. Серед збірних до 17 років, то тут чемпіоном є Бразилія. Торік бразильська збірна показала чудову гру та четвертий раз додала трофей у свій доробок. Шлях України до трофея чемпіонату світу: коротко На шляху до першого в історії фіналу українці здобули п'ять звитяг та ще одного разу зіграли у нічию. На груповому етапі вони не залишили шансів США та Катару, а от з нігерійською збірною зіграли у нічию 1:1. У плей-офф українці виграли у збірних Панами, Колумбії та Італії. У фіналі на команду Петракова чекав сенсаційний суперник – Північна Корея, яка показала феноменальний результат та пробилась у вирішальний поєдинок. Українці з рахунком 3:1 переграли суперника. У ворота України забив Лі Кан Ин, на що Владислав Супряга відповів дублем, а крапку у зустрічі поставив Георгія Цітаішвілі. Цікаво, що до цього молодіжна збірна України U-20 жодного разу не виходила навіть у чвертьфінал турніру. А голкіпера Андрія Луніна, який зараз захищає володіння головної команди країни, назвали найкращим воротарем змагань.