Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) сповістила ще одну неприємну звістку для футбольних прихильників – скасовані молодіжні чемпіонати світу. Здається, пандемія коронавірусу зламала все, що лише можна було у спорті. Про це організація повідомила на офіційному сайті.

Як це було Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)

Змагання U-17 та U-20 повинні були відбуватись у Перу та Індонезії відповідно. Тепер ці країні будуть змушені побачити найкращі збірні світу аж у 2023 році.