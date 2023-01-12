Месси, Мбаппе и другие звезды Катара-2022: ФИФА объявила номинантов на премию FIFA The Best

12 января 2023, 22:14
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Источник:

FIFA

Международная федерация футбола опубликовала список номинантов ежегодной премии FIFA The Best 2023. Лучшие будут определяться в восьми номинациях.

Победители ежегодной премии FIFA The Best 2023 станут известны 27 февраля на церемонии в Париже. Список соискателей Международная федерация футбола опубликовала на официальном сайте.

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Лучших определят в восьми номинациях. Они включают лучший футболист, вратарь и тренер среди мужчин и женщин. Кроме того, ФИФА наградит автора лучшего гола (премия Ференца Пушкаша) и определит лучших фанатов.

На звание лучшего игрока 2022 претендуют практически все герои Мундиаля-2022: Месси, Мбаппе, Модрич, Альварес. Есть среди номинантов прошлогодний обладатель премии Роберт Левандовски.

Лучший футболист

  • Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)
  • Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд)
  • Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
  • Эрлинг Холланд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
  • Роберт Левандовский (Польша, Барселона)
  • Садио Мане (Сенегал, Бавария Мюнхен)
  • Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
  • Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид)
  • Неймар (Бразилия, ПСЖ)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

На звание лучшего тренера претендуют наставник чемпионов мира Лионель Скалони и коуч команды-открытия ЧМ-2022 сборной Марокко Валид Реграги.

Лучший тренер

  • Карло Анчелотти (Реал Мадрид)
  • Дидье Дешам (Франция)
  • Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • Валид Реграги (Марокко)
  • Лионель Скалони (Аргентина)

За звание лучшего голкипера сразятся скандальный аргентинец Эмилиано Мартинес, вратарь Марокко Буну и конкурент Андрея Лунина в Реале Тибо Куртуа.

Лучший вратарь

  • Алиссон (Бразилия, Ливерпуль)
  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Яссин Буну (Марокко, Севилья)
Важно! Победитель в каждой номинации определяется путем голосования журналистов, тренеров и игроков сборных, а также болельщиков на сайте ФИФА. До 3 февраля каждый может выбрать лучших в соответствующих категориях.

Напомним, премия FIFA The Best существует с 2016 года. Наибольшее количество наград в номинации "Лучший игрок" у Роберта Левандовского и Криштианы Роналды (по две).

Автор: Сергій Шаховець