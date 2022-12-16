Теперь вместо семи команд, участие в клубном чемпионате мира примет 32 коллектива со всего мира. Как будет проходить квалификация на турнир и сколько представителей с каждого континента будет заиграно на соревновании, пока не известно.

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Соревнования будут проводиться каждые четыре года. Окна для календаря международных матчей с 2025 года будут включать в себя одно расширенное окно с четырьмя матчами в конце сентября и начале октября. Также матчи будут сыграны в ноябре, марте и июне.

К тому же ФИФА решила запустить еще один турнир. Он будет называться "Мировая серия ФИФА" и будет носить общительный характер. Цель турнира – увеличить возможности команд из разных конфедераций играть друг с другом.

Напомним, что клубный чемпионат мира-2023 состоится в Марокко. Участие в нем примет 7 коллективов: Реал Мадрид (Испания, Европа), Фламенго (Бразилия, Южная Америка), Сиэтл Саундерс (США, Северная Америка), Аль-Хилаль (Саудовская Аравия, Азия), Аль-Ахли (Египет, Африка) , Окленд Сити (Новая Зеландия, Океания) и Видад (Марокко, представитель страны-хозяйки).