Тепер замість семи команд, участь у клубному чемпіонаті світу братиме 32 колективи зі всього світу. Як відбуватиметься кваліфікація на турнір та скільки представників з кожного континенту буде заграно на змаганні поки не відомо.

Варте уваги Все в руках долі: ФІФА оголосила , коли визначить господаря ЧС-2030

Змагання проводитимуться кожні чотири роки. Вікна для календаря міжнародних матчів з 2025 року включатимуть одне розширене вікно з чотирма матчами наприкінці вересня та на початку жовтня. Також матчі будуть зіграні у листопаді, березні та червні.

До того ж, ФІФА вирішила запустити ще один турнір. Він називатиметься "Світова серія ФІФА" та носитиме товариський характер. Мета турніру – збільшити можливості команд із різних конфедерацій грати один з одним.

Нагадаємо, що клубний чемпіонат світу-2023 відбудеться у Марокко. Участь у ньому візьме 7 колективів: Реал Мадрид (Іспанія, Європа), Фламенго (Бразилія, Південна Америка), Сіетл Саундерс (США, Північна Америка), Аль-Хілаль (Саудівська Аравія, Азія), Аль-Ахлі (Єгипет, Африка), Окленд Сіті (Нова Зеландія, Океанія) та Відад (Марокко, представник країни-господарки).