ФИФА объявила номинантов на лучший гол 2021 года: яркое видео
4 января 2022 , 21:00Читати новину українською
Источник:ФИФА
ФИФА объявила финалистов в номинации на премию Пушкаша, которую получают авторы лучших голов года. Премией Пушкаша ФИФА ежегодно награждают футболистов, забивших лучший гол года.
В расширенном списке было 11 футболистов и футболисток, а теперь их осталось только трое.
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Теперь на главный приз претендуют:
- Гол форварда сборной Чехии и немецкого Байера Патрика Шика, который он забил ударом с центра поля во время матча Евро-2020 против Шотландии.
- Забитый через себя гол нападающим Порту Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с Челси.
- Гол полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламела, который он забил рабоной в ворота Арсенала в 14-м туре АПЛ, при этом мяч прошел между ног защитника канониров.
Видео всех головЦеремония награждения состоится в Цюрихе 17 января, тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.