ФИФА объявила номинантов на лучший гол 2021 года: яркое видео

ФИФА объявила финалистов в номинации на премию Пушкаша, которую получают авторы лучших голов года. Премией Пушкаша ФИФА ежегодно награждают футболистов, забивших лучший гол года.

В расширенном списке было 11 футболистов и футболисток, а теперь их осталось только трое.

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Теперь на главный приз претендуют:

Гол форварда сборной Чехии и немецкого Байера Патрика Шика, который он забил ударом с центра поля во время матча Евро-2020 против Шотландии.

Забитый через себя гол нападающим Порту Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с Челси.

Гол полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламела, который он забил рабоной в ворота Арсенала в 14-м туре АПЛ, при этом мяч прошел между ног защитника канониров.

Видео всех голов

Церемония награждения состоится в Цюрихе 17 января, тогда же будут объявлены обладатели наград The Best.