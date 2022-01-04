В расширенном списке было 11 футболистов и футболисток, а теперь их осталось только трое.
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Теперь на главный приз претендуют:
- Гол форварда сборной Чехии и немецкого Байера Патрика Шика, который он забил ударом с центра поля во время матча Евро-2020 против Шотландии.
- Забитый через себя гол нападающим Порту Мехди Тареми в матче Лиги чемпионов с Челси.
- Гол полузащитника Тоттенхэма Эрика Ламела, который он забил рабоной в ворота Арсенала в 14-м туре АПЛ, при этом мяч прошел между ног защитника канониров.
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