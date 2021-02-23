Экс-игрок Днепра Джаба Канкава обратился в ФИФА, чтобы Днепр-1 признали спортивным правопреемником днепровского клуба.

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что ФИФА отказал в иске Канкаве и признал, что Днепр-1 не является спортивным правопреемником Днепра. Таким образом, никаких денег от Днепра-1 Канкава не получит.

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"Джаба Канкава обратился в ФИФА с просьбой признать СК Днепр-1 спортивным правопреемником Днепра. Грузин хотел получить от СК Днепр-1 деньги, которые ему задолжали в Днепре. ФИФА отказала в удовлетворении заявления и признала, что СК-Днепр-1 не является спортивным правопреемником Днепра", – отметил Цыганык.

Что известно о Канкаве и Днепре

Грузинский полузащитник отдал Днепру 8 лет и стал вице-чемпионом Украины, а в сезоне 2014/15 играл в финале Лиги Европы против Севильи (2:3). Сейчас Канкава выступает во французской Лиге 2 за Валансьен.

Днепр вылетел из УПЛ в сезоне 2016/17. Чемпионат 2017/18 команда провела во Второй лиге, а впоследствии играла в любительском чемпионате. Весной 2017-го был основан СК Днепр-1, который сейчас выступает в УПЛ.