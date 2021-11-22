ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

22 ноября 2021 , 21:43
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Источник:

ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на награду лучшему футболисту в 2021 году. В списке 11 игроков.

Традиционно во время награждения The Best FIFA Football Awards шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.

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Кто претендует на награду среди мужчин

На награду лучшему футболисту претендуют 11 игроков. Все они полузащитники или нападающие – ни одного защитника или вратаря.

  • Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия (Дортмунд)
  • Карим Бензема (Франция, Реал)
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
  • Жоржиньо (Италия, Челси)
  • Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
  • Роберт Левандовский (Польша, Бавария)
  • Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус / Манчестер Юнайтед)
  • Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
  • Неймар (Бразилия, ПСЖ)
  • Нголо Канте (Франция, Челси)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

На награду лучшего вратаря претендуют пятеро голкиперов

  • Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
  • Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
  • Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)

В то же время на звание лучшего наставника мужской команды сразу семеро претендентов

  • Антонио Конте (Интер / Тоттенхэм)
  • Ханси Флик (Бавария / сборная Германии)
  • Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • Роберто Манчини (сборная Италии)
  • Лионель Себастьян Скалони (сборная Аргентины)
  • Диего Симеоне (Атлетико)
  • Томас Тухель (Челси)

Где можно проголосовать

10 декабря начнется голосование в каждой из номинаций. Отдать свой голос можно будет на сайте ФИФА.

Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.

Автор: Ігор Саджениця