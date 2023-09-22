Практически без топовых лиц: ФИФА назвала претендентов на премия Пушкаша
Источник:ФИФА
Всемирная организация отобрала ряд самых красивых голов, забитых в прошлогоднем сезоне. В перечне мало именитых исполнителей.
ФИФА назвала соискателей победителя в номинации "премия Пушкаша". Болельщики могут полюбоваться голами на любой вкус.
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Украшение футбола
Недавно Международная федерация футбола определила кандидатов на звание лучшего игрока и тренера года, теперь же дошла очередь и объявить претендентов, которые сразятся за звание автора самого красивого гола года. Таким образом, мировая организация отобрала 11 лучших забитых мячей, однако только один футболист будет награжден премией Пушкаша. В частности, в список попали как представители мужского футбола, так и женского. Кандидаты отличились голами, которые могут порадовать самого придирчивого фаната.
Список претендентов на премию Пушкаша-2023
- Асхат Тагиберген, сборная Казахстана (в игре с Данией, отбор на Евро-2024)
- Гильерме Мадруга, Ботафого, бразилец (Новоризонтино, чемпионат Бразилии)
- Хулио Энсисо, Брайтон, парагваяц (Манчестер Сити, АПЛ)
- Нуну Сантуш, Спортинг, португалец (Боавишта, чемпионат Португалии)
- Иван Моранте, Ибица, испанец (Бургос, чемпионат Испании)
- Альваро Барреал, Цинциннати, Аргентинец (Питтсбург, открытый Кубок США)
- Сон Джин Кан, Южная Корея U-20 (Иордания U-20, Кубок Азии U-20)
- Брайан Лозано, Атлас, уругваец (Америка, чемпионат Мексики)
- Беатрис Занератто, женская сборная Бразилии (Панама, женский ЧМ-2023)
- Сэм Керр, женская сборная Австралии (Англия, женская ЧМ-2023)
- Линда Кайседо, женская сборная Колумбии (Германия, женская ЧМ-2023)
Следует напомнить, что в прошлом году автором лучшего гола стал Марцин Олексы (футболист без одной ноги). Мяч, забивший польский игрок, обошел взятие ворот бразильца Ришарлисона и француза Димитри Пайе.