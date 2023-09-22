Практически без топовых лиц: ФИФА назвала претендентов на премия Пушкаша

Всемирная организация отобрала ряд самых красивых голов, забитых в прошлогоднем сезоне. В перечне мало именитых исполнителей.

ФИФА назвала соискателей победителя в номинации "премия Пушкаша". Болельщики могут полюбоваться голами на любой вкус.

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Украшение футбола

Недавно Международная федерация футбола определила кандидатов на звание лучшего игрока и тренера года, теперь же дошла очередь и объявить претендентов, которые сразятся за звание автора самого красивого гола года. Таким образом, мировая организация отобрала 11 лучших забитых мячей, однако только один футболист будет награжден премией Пушкаша. В частности, в список попали как представители мужского футбола, так и женского. Кандидаты отличились голами, которые могут порадовать самого придирчивого фаната.

Список претендентов на премию Пушкаша-2023

Асхат Тагиберген, сборная Казахстана (в игре с Данией, отбор на Евро-2024)

Гильерме Мадруга, Ботафого, бразилец (Новоризонтино, чемпионат Бразилии)

Хулио Энсисо, Брайтон, парагваяц (Манчестер Сити, АПЛ)

Нуну Сантуш, Спортинг, португалец (Боавишта, чемпионат Португалии)

Иван Моранте, Ибица, испанец (Бургос, чемпионат Испании)

Альваро Барреал, Цинциннати, Аргентинец (Питтсбург, открытый Кубок США)

Сон Джин Кан, Южная Корея U-20 (Иордания U-20, Кубок Азии U-20)

Брайан Лозано, Атлас, уругваец (Америка, чемпионат Мексики)

Беатрис Занератто, женская сборная Бразилии (Панама, женский ЧМ-2023)

Сэм Керр, женская сборная Австралии (Англия, женская ЧМ-2023)

Линда Кайседо, женская сборная Колумбии (Германия, женская ЧМ-2023)

. Все голы, номинированные на премию Пушкаша, можете посмотреть по ссылке.

Следует напомнить, что в прошлом году автором лучшего гола стал Марцин Олексы (футболист без одной ноги). Мяч, забивший польский игрок, обошел взятие ворот бразильца Ришарлисона и француза Димитри Пайе.