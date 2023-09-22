ФІФА назвала претендентів на переможця у номінації "премія Пушкаша". Вболівальники можуть помилуватись голами на будь-який смак.

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Прикраса футболу

Нещодавно Міжнародна федерація футболу визначила кандидатів на звання найкращого гравця та тренера року, тепер ж дійшла черга і оголосити претендентів, котрі поборються за звання автора найкрасивішого голу року. Таким чином, світова організація відібрала 11 найкращих забитих м'ячів, проте лиш один футболіст буде нагороджений премією Пушкаша. Зокрема, до переліку потрапили як представники чоловічого футболу, так і жіночого. Кандидати відзначились голами, які можуть потішити найприскіпливішого фаната.

Список претендентів на премію Пушкаша-2023

Асхат Тагиберген, збірна Казахстану (у грі з Данією, відбір на Євро-2024)

Гільєрме Мадруга, Ботафого, бразилець (Новорізонтіно, чемпіонат Бразилії)

Хуліо Енсісо, Брайтон, парагваєць (Манчестер Сіті, АПЛ)

Нуну Сантуш, Спортінг, португалець (Боавішта, чемпіонат Португалії)

Іван Моранте, Ібіца, іспанець (Бургос, чемпіонат Іспанії)

Альваро Барреал, Цінціннаті, аргентинець (Піттсбург, відкритий Кубок США)

Сон Джин Кан, Південна Корея U-20 (Йорданія U-20, Кубок Азії U-20)

Браян Лозано, Атлас, уругваєць (Америка, чемпіонат Мексики)

Беатріс Занератто, жіноча збірна Бразилії (Панама, жіночий ЧС-2023)

Сем Керр, жіноча збірна Австралії (Англія, жіночий ЧС-2023)

Лінда Кайседо, жіноча збірна Колумбії (Німеччина, жіночий ЧС-2023)

До речі. Усі голи, котрі номінували на премію Пушкаша, можете подивитись за посиланням.

Варто нагадати, що минулого року автором найкращого голу став Марцін Олекси (футболіст без однієї ноги). М'яч, який забив польський гравець, обійшов взяття воріт бразильця Рішарлісона та француза Дімітрі Пайє.