11 претендентов

В 2021 году на награду Пушкаша претендуют сразу 11 игроков. При этом по правилам, награда присуждается игроку, который забил самый эстетически значимый гол, независимо от чемпионата, пола или национальности.

Луис Диас (сборная Колумбии) – в ворота Бразилии

Готье Эн (Валансьен) – в ворота Ньора

Эрик Ламела (Тоттенхэм) – в ворота Арсенала

Валентино Лазаро (Бенфика) – в ворота Байера

Рияд Марез (сборная Алжира) – в ворота Зимбабве

Сандра Овусу-Анса (Супреме Ледис) – в ворота Кумаси Спортс

Вангелис Павлидис (Виллем II) – в ворота Фортуны

Даниэла Санчес (Керетаро) – в ворота Сан-Луиса

Патрик Шик (сборная Чехии) – в ворота Шотландии

Мехди Тареми (Порту) – в ворота Челси

Кэролайн Уир (Манчестер Сити) – в ворота Манчестер Юнайтед

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Победитель будет определен в голосовании. Участие в нем примут эксперты ФИФА и болельщики.

Болельщики на сайте ФИФА могут проголосовать за три гола, которые понравились больше всего.

Церемония награждения состоится 17 января 2022 года во время The Best FIFA Football Awards