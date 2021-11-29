11 претендентов
В 2021 году на награду Пушкаша претендуют сразу 11 игроков. При этом по правилам, награда присуждается игроку, который забил самый эстетически значимый гол, независимо от чемпионата, пола или национальности.
- Луис Диас (сборная Колумбии) – в ворота Бразилии
- Готье Эн (Валансьен) – в ворота Ньора
- Эрик Ламела (Тоттенхэм) – в ворота Арсенала
- Валентино Лазаро (Бенфика) – в ворота Байера
- Рияд Марез (сборная Алжира) – в ворота Зимбабве
- Сандра Овусу-Анса (Супреме Ледис) – в ворота Кумаси Спортс
- Вангелис Павлидис (Виллем II) – в ворота Фортуны
- Даниэла Санчес (Керетаро) – в ворота Сан-Луиса
- Патрик Шик (сборная Чехии) – в ворота Шотландии
- Мехди Тареми (Порту) – в ворота Челси
- Кэролайн Уир (Манчестер Сити) – в ворота Манчестер Юнайтед
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Победитель будет определен в голосовании. Участие в нем примут эксперты ФИФА и болельщики.
Болельщики на сайте ФИФА могут проголосовать за три гола, которые понравились больше всего.
Церемония награждения состоится 17 января 2022 года во время The Best FIFA Football Awards