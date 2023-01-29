Плохие мальчики: ФИФА наказала игроков сборной Уругвая за непристойное поведение на ЧМ-2022
Источник:ФИФА
Четверо игроков латиноамериканской сборной из-за своего недопустимого поведения на ЧМ-2022 получат наказание. ФИФА решила поставить футболистов на место.
Наказание получат защитники Хосе Мария Хименес и Диего Годин, вратарь Фернандо Муслера и нападающий Эдисон Кавани. Также и сама Ассоциация футбола Уругвая попала под санкции.
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Что решила ФИФА?
Федерация футбола Уругвая частично должна закрыть трибуны для болельщиков на следующем домашнем матче категории A под эгидой ФИФА, а также выплатить штраф на 50 тысяч швейцарских франков.
Что касается игроков, то их также ждут денежные штрафы и еще и дисквалификации. Хосе Мария Хименес и Фернандо Муслера не смогут принять участие в четырех ближайших официальных матчах за сборную и уплатят наказание в размере 20 тысяч франков.
Эдисон Кавани и Диего Годин отдулись легче. Игроки пропустят только один официальный матч Уругвая и уплатят по 15 тысяч франков. Все четверо также должны выполнить "футбольные общественные работы".
Причина ярости уругвайцев
- В заключительном туре группового этапа мундиаля в Катаре в группе Н встречались сборные Уругвая и Ганы. Латиноамериканская сборная одолела своих соперников со счетом 2:0.
- Но Уругвая этого не хватило, чтобы выбраться в 1/8 турнира, поскольку у команды была хуже разница, чем у Южной Кореи, которая сенсационно одолела Португалию в параллельном матче.
- Уругвайцам потребовался еще один гол, чтобы преодолеть групповой этап. На последних минутах ожесточенного матча арбитр, по мнению уругвайцев, не поставил чистый пенальти в ворота сборной Ганы.
- Это и послужило причиной ярости уругвайцев. После финального свистка Кавани толкнул монитор-VAR, после чего упал и разбился. Хименес же на эмоциях локтем ударил арбитра ФИФА. Другие же бранно критиковали рефери.