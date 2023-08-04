Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе снова попал в скандал. Ранее футболистки уже сообщали о домогательствах, часто заканчивавшихся не просто попытками, но и сексуальными контактами между Мвапе и его подопечными. После огласки казалось, что тренер должен остановиться, но нет. ФИФА расследует новые обвинения в сексуальных домогательствах.

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Систематические домогательства, которые остаются безнаказанными

Замбийки впервые в истории сыграли на женском чемпионате мира, где на групповой стадии победили Коста-Рику (3:1) и проиграли Японии и Испании (оба матча по 0:5). К старту соревнований сборная готовилась на фоне обвинений главного тренера в домогательствах, расследование началось еще в прошлом году. Ассоциация футбола Замбии запустила его с участием ФИФА, но результата пока нет.

Во время самого турнира произошел новый инцидент, вылившийся в скандал на пресс-конференции перед матчем второго тура Испании против Замбии. Организаторам пришлось досрочно прерывать событие, ведь журналисты настойчиво расспрашивали тренера о его поведении, на которое жаловались его футболистки, сообщает ESPN.

Дело в том, что уже во время Мундиаля против Мвапе появились новые обвинения. На тренировке перед стартом ЧМ тренер касался груди одной из футболисток. Спортсменки решили дождаться окончания выступлений Замбии на турнире, чтобы не отвлекаться от главного спортивного события в их жизни. А уже после вылета подали официальное обращение в ФИФА, в котором пожаловались на 63-летнего Брюса Мвапе. Футбольная ассоциация подтвердила это и запустила собственное расследование инцидента.

Мы можем подтвердить, что получили жалобу, касающуюся национальной женской команды Замбии, и она сейчас расследуется, — объяснили в руководящей организации. — Мы не можем предоставлять другие детали, касающиеся расследования, по очевидным соображениям конфиденциальности,

– говорится в заявлении.

ФИФА сообщила, что серьезно относится к этому заявлению, поэтому пообещала гарантию полной анонимности по отношению к истцам, заявила, что готова к самым жестким решениям и призвала всех, кто сталкивается с подобным обращаться за помощью:

"ФИФА оказывает поддержку и помощь, чтобы обеспечить безопасность тех, кто сообщает о проблемах с защитой, включая свидетелей, которые дают показания в судебных делах ФИФА. Если вина установлена, ФИФА применяет самые строгие возможные санкции, включая пожизненное исключение людей из футбола. Наш послужной список это демонстрирует.

Отметим. Мвапе возглавляет замбийскую сборную с 2018 года. Выход на ЧМ-2023 является самым большим успехом в женском футболе в истории страны.