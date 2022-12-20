"Война – это не политика": гендиректор Шахтера объяснил, почему ФИФА – пророссийская организация

Сергей Палкин не сомневается, что главный футбольный орган мира подыгрывает террористам и не уважает Украину. Он доказал это на примере чемпионата мира в Катаре и отношения к нашим клубам.

В последнее время ФИФА все чаще показывает свою антиукраинскую позицию. Организация запретила показ выступления Президента Украины Владимира Зеленского с призывом к миру в мире.

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Также федерация разрешила легионерам покидать УПЛ, несмотря на действующие контракты с нашими клубами. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выразил свой гнев по поводу пророссийской позиции ФИФА.

"Чемпионат мира по футболу в Катаре еще раз показал всю сущность ФИФА. Это откровенно пророссийская организация, которая не отказывается поддерживать Россию, хоть и пытается делать это скрыто. Во все времена Мундиаль был праздником для болельщиков со всей планеты. Он объединял людей, разные народы и континенты, открывал новые границы и предоставлял площадку для мира… Даже если твоя сборная не участвует в мировом первенстве, ты все равно мог приехать и насладиться атмосферой футбольного торжества, но в Катаре не у всех была такая возможность.

Еще в октябре власти Катара перестали пропускать украинцев в свою страну. Нашим болельщикам не выдавали разрешение на въезд и не разрешали оформить Hayya Card – персонифицированный документ, по которому можно попасть на матчи чемпионата мира. Требовалось подать заявку, но решение не принималось. В то время как россияне получали карту за один день. Отношение ФИФА к Украине в целом и война, которую развязала Россия в нашей стране, отмечает и факт отказа Президента Зеленскому в видеообращении с месседжем мира ко всему миру перед финалом ЧМ-2022.

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Решающий матч Мундиаля смотрели 1,2 миллиарда человек по всей планете, и забрать возможность выступить перед такой аудиторией – моральное преступление перед человечеством. "Make football work for society" или "Заставьте футбол работать на общество", - это одна из целей Визии ФИФА 2020-2023, которую она сама рекламирует. Но почему-то по отношению к Украине и украинцам это не работает. На протяжении всех десяти месяцев войны мы видим, насколько предвзята ФИФА и ее руководство относятся к Украине. Имея огромные ресурсы и влияние в мире, они не сделали ничего, чтобы повлиять на агрессора и остановить войну.

Футбол вне политики? Но ведь война – это не политика, это гибель сотен тысяч людей, разрушенные дома и судьбы. Но за время чемпионата мира в Катаре ФИФА ни разу не обратила внимание мира на геноцид украинцев. ФИФА ставит на грань выживания украинские клубы, думая только о заработках агентов, не уважает украинских болельщиков, создавая им препятствия в просмотре матчей, и при первой возможности подыгрывает России. ФИФА из сугубо политической должна трансформироваться в более профессиональную организацию. Когда в основе принятия решений должны быть прежде всего ценности, а не политические и экономические интересы отдельных стран и их представителей,

– написал Палкин на своей странице в фейсбуке.

Как ФИФА подложила свинью Шахтеру

Напомним, что Шахтер сильно пострадал от решения ФИФА по поводу легионеров в УПЛ. Клуб потерял более десяти своих самых ценных игроков. "Горняки" пытались договориться о другом урегулировании вопроса, но организация не захотела искать способы, которые бы удовлетворили и наши клубы.

Детали скандала Шахтер требует от ФИФА 50 миллионов евро: когда состоится заседание суда

Позже Шахтер подал иск на ФИФА в Спортивный арбитражный суд, находящийся в Лозанне. Рассмотрение дела должно состояться до конца этого года. "Горняки" требуют от ФИФА компенсации в размере 50 миллионов евро, а также отмены правила ФИФА.

Сейчас у дончан более 35 миллионов евро долга по обязательствам, которые были взяты к полномасштабному вторжению. Продажа игроков помогла бы "горнякам" решить этот вопрос, но решение федерации поставило Шахтер на грань выживания.