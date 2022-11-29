На матче чемпионата мира ФИФА изъяла украинскую символику

ФИФА продолжает политику заигрывания с Россией. Кроме того, она продала права на показ чемпионата мира стране-оккупантке, аккредитовала ее журналистов на турнир, теперь еще и на одном из матчей изъяла у болельщиков украинскую символику.

Инцидент произошел во время матча Испания – Германия. Испанские болельщики развернули большой флаг с символикой полка "Азов".

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Реакция ФИФА

Через несколько минут появились представители ФИФА и удалили флаг. Он якобы запрещен, потому что нарушает какие-то стандарты в их головах.

Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированном ФИФА ничего не видят и не слышат,

– отметил Зозуля.

Он надеется, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА. А они в свою очередь извинятся.

"И наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - подчеркнул украинский футболист.