Інцидент трапився під час матчу Іспанія – Німеччина. Іспанські вболівальники розгорнули великий прапор з символікою полку "Азов".

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Реакція ФІФА

За кілька хвилин з'явились представники ФІФА й вилучили прапор. Він нібито є забороненим, бо порушує якісь стандарти в їхніх головах.

Увесь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові - це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому ФІФА нічого не бачать і не чують,

– зазначив Зозуля.

Він сподівається, що УАФ та Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА. А вони своєю чергою вибачаться.

"І врешті вивчать історію питання не по кремлівських темниках", – наголосив український футболіст.