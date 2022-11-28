Выбегающих на поле болельщиков не показывают во время трансляции матчей. Все ради того, чтобы не давать повод другим зрителям на трибунах к таким поступкам.

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Но на этот раз болельщик сумел попасть, хотя и частично, в трансляцию матча Португалия – Уругвай. А сама игра сразу была остановлена.

Видео забега болельщика на матчи Португалия – Уругвай

Болельщик пробежал полем с радужным флагом. На нем была синяя футболка. Спереди был логотип героя комиксов "Супермена" и надпись "Save Ukraine" (Спасите Украину). Кроме того, у мужчины на руке есть татуировка с трезубцем.

На спине была надпись "Respect for iranian woman" (Уважение иранским женщинам).

Кто выбежал на поле

Позже оказалось, что на поле в этом матче выбежал итальянский футболист и общественный деятель Марио Ферри. В феврале 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, он покинул Индию, где выступал за местный клуб, и прибыл в Польшу. Там Ферри арендовал машину и перевозил через границу в Польшу украинцев, бежавших от войны. Деньги за это он не брал.

Однако это не его первый забег на поле. В 2014 году он выбежал на поле в матче между США и Бельгией на чемпионате мира в Бразилии. На нем тоже была синяя футболка с логотипом Супермена. А надпись была "Save Favelas Children" – "Спасите детей фавел". Фавелами называют в Бразилии беднейшие криминальные районы города.

Еще перед тем в 2010 году журнал Wired писал, что Ферри выбегал на поле во время матчей на трех континентах. При этом каждый раз он всегда находился в синей футболке с логотипом Супермена. И не всегда эти забеги были в поддержку своих взглядов – порой он делал это и ради развлечений. Так что в Италии даже был отправлен под домашний арест за это.

Чем знаковый забег в Катаре на ЧМ-2022

Ферри имел с собой радужный флаг с надписью. Но пока неизвестно, что там было написано. Ведь такое знамя используют как активисты ЛГБТ, так и как символ движения за мир.

Не исключено, что этот флаг мог использоваться и в обоих значениях. Ведь в Катаре, где проходит чемпионат мира, преследуют сторонников ЛГБТ – за это там предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому даже национальным сборным не разрешили выходить на поле с капитанскими повязками в радужных цветах. И сборная Германии из-за этого провела протест в первом матче на турнире.

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Что касается призыва к миру, то оно совпадает с другими надписями на футболке Ферри. Ведь, несмотря на то, что в Украине девятый месяц идет полномасштабная война после вторжения России, не все видят в этом проблему. Следовательно, продолжают поддерживать дружеские отношения со страной-террористкой.

А что касается Ирана, то там продолжаются массовые протесты против местных властей. Все началось из-за притеснения прав женщин в этой стране и смерти 22-летней Махсу Амини, которую до смерти избили представители "полиции морали" за неправильно одетый хиджаб. А потом все переросло в массовые беспорядки по всей стране из-за диктатуры власти.