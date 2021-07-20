Снова допинг: ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов

Дисциплинарный комитет ФИФА ввел санкции в отношении трех российских футболистов за нарушение антидопингового законодательства.

Опять за свое

Под дисциплинарные санкции попали игрок пермской Звезды Иван Князев, Ростова Владимир Обухов, а также вратарь женской команды Самарского государственного социально-педагогического университета Дарья Мещерякова.

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В пробах первых двух футболистов, взятых еще в 2013 году, были обнаружены следы метандиенона – стероида, синтезированного в 60-х годах прошлого века.

В крови Мещеряковой ФИФА обнаружила Фуросемид – мочегонное средство, способствующее выведению из организма запрещенных веществ.

Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Обухов признал нарушения, сотрудничал со следствием, оказывая существенную помощь, и в свете этих обстоятельств дисциплинарный комитет решил сократить ему срок дисквалификации до шести месяцев. Обухов будет временно отстранен до 2 декабря 2021 года.