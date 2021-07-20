Знову за своє

Під дисциплінарні санкції потрапили гравець пермської Зірки Іван Князєв, Ростова Володимир Обухов, а також воротар жіночої команди Самарського державного соціально-педагогічного університету Дарина Мещерякова.

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У пробах перших двох футболістів, взятих іще в 2013 році, було виявлено сліди Метандіенону – стероїду, синтезованого у 60-х роках минулого століття.

У крові Мещерякової ФІФА виявила Фуросемід – сечогінний засіб, що сприяє виведенню з організму заборонених речовин.

Князєв і Мещерякова були засуджені до дворічного терміну дискваліфікації. Обухов визнав порушення, співпрацював зі слідством, надаючи істотну допомогу, і в світлі цих обставин дисциплінарний комітет вирішив скоротити йому термін дискваліфікації до шести місяців. Обухов буде тимчасово відсторонений до 2 грудня 2021 року.